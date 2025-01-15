وزير التعليم: نظام البكالوريا الجديد يواكب مدارس النيل المعتمدة من كامبريدج

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا الجديد، الذي سيحل محل الثانوية العامة، يتبع نفس النظام المعتمد في أنظمة التعليم الدولية مثل IG وIB وكذلك مدارس النيل المعتمدة من كامبريدج، مشيرًا إلى أنه يتوافق مع جميع الأنظمة التعليمية المتبعة في الدول المختلفة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأضاف "عبد اللطيف" أن النظام الجديد يعتمد على مواد تخصصية وفقًا لميول الطلاب، موضحًا أن قرار إلغاء اللغة الأجنبية الثانية في هيكلة الثانوية العامة الصيف الماضي قد تم تنفيذه، بينما يتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية في النظام الجديد لمن يرغب في دراسة اللغات، لكنها لن تكون متاحة لطلاب العلوم.

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