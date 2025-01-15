وزير التعليم: اللي يشوف مدرسة فيها اكثر من 50 طالب في الفصل يعرفني

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكثافة الطلابية في الفصول انخفضت بشكل كبير، حيث أصبحت تقل عن 50 طالبًا في الفصل، مشيرًا إلى أنه في حال وجود فصول تحتوي على أكثر من 50 طالبًا يجب إبلاغ الوزارة بذلك.

وأضاف " عبداللطيف" أن نسبة العودة إلى المدارس بلغت 85% من إجمالي الطلاب في المنظومة التعليمية، التي تضم قرابة 25 مليون طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح عبد اللطيف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الانضباط داخل الفصول، إلا أنه أشار إلى أنه من غير الممكن تحقيق انضباط بنسبة 100% داخل جميع الفصول، وهو ما يتطلب تدريبًا مستمرًا للمعلمين ومتابعة دقيقة من الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات والمدارس.

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