وزير التعليم: إضافة مادة الدين للمجموع للصف الأول الابتدائي من العام المقبل

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تدريس مادة الدين في الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح الوزير أن إدخال مادة الدين في المراحل المبكرة من التعليم يأتي في إطار تعزيز القيم الدينية والتعليمية لدى الطلاب منذ الصغر، بما يساهم في بناء شخصية متوازنة.

اقرأ أيضاً:

نظام "البكالوريا الجديد".. متحدث التعليم يعلق على إدراج التربية الدينية في المجموع

بديل الثانوية العامة.. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد