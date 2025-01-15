وزير التعليم: دراسة تجارب 20 دولة لتطوير النظام التعليمي

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بدراسة نظم التعليم في أهم 20 دولة حول العالم، وركزت على الجوانب المشتركة بين تلك الدول لتوحيد المعايير وتطبيق أفضل الممارسات بما يناسب النظام التعليمي المصري.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح الوزير أن الدراسة كشفت عن ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمشكلات النظام الحالي، مشيرًا إلى أن وجود 32 مادة دراسية على مدار ثلاث سنوات يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف: "نحن نتحدث عن 3 ملايين طالب و3 ملايين أسرة، ولا يمكن أن نترك هذا الوضع دون تدخل".

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهدف من هذه الجهود هو تحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء عن الطلاب، مع مراعاة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية.

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