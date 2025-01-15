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نظام البكالوريا.. انطلاق ثاني جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تطبيق بديل الثانوية العامة

11:09 ص الأربعاء 15 يناير 2025

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

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كتب- أحمد الجندي:

انطلقت اليوم، الأربعاء، ثاني جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، بهدف مناقشة مقترح تطبيق "شهادة البكالوريا المصرية".

تهدف هذه الجلسات، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، إلى دراسة سبل تطوير النظام التعليمي وتحسين جودته، حيث يعد تطبيق شهادة البكالوريا المصرية جزءًا من خطط الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

وتشهد جلسة اليوم مشاركة عدد من الصحفيين المتخصصين في قضايا التعليم، حيث يتم استعراض أبعاد المقترح وأهدافه وآليات تطبيقه.

ومن المقرر أن تستمر الجلسات خلال الأيام المقبلة، بمشاركة خبراء التعليم وأولياء الأمور والطلاب وممثلي الجهات ذات الصلة، في إطار تحقيق رؤية شاملة ومتوازنة للنظام التعليمي الجديد.

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