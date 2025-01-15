"أمور مصر": البكالوريا المصرية خطوة لتخفيف الضغط على الطلاب مع مراعاة تكافؤ الفرص

كتب- أحمد الجندي:

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة شؤون الأسرة، أن نظام البكالوريا المصرية الذي تم طرحه كبديل للثانوية العامة، يحتوي على إيجابيات كبيرة، منها القضاء على الضغط النفسي الناتج عن نظام الثانوية العامة. وأشارت إلى أن إدخال نظام التحسين سيمنح الطلاب مزيدًا من الاطمئنان، حيث ستكون لديهم فرصة ثانية في حال تعرضهم لأي ظروف طارئة أثناء الامتحانات.

وأضافت "الحزاوي" أنه يجب مراعاة ظروف أولياء الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد رسوم التحسين، لتجنب أي تأثير سلبي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن النظام الجديد يتيح للطلاب الجمع بين أكثر من مسار بعد الانتهاء من المسار الأساسي، مما يوفر لهم فرصًا أكبر للالتحاق بالكليات المرتبطة بكل مسار. كما أكدت على وجود فرصة للطالب الراسب في الصف الثاني الثانوي لإعادة الامتحان في مادتين والصعود للصف الثالث.

وفيما يتعلق بهيكل شهادة البكالوريا، أكدت الحزاوي أن تعدد المسارات يعد أمرًا جيدًا لأنه يتيح للطلاب اختيار المسار الأنسب لهم وفقًا لميولهم، مع مراعاة احتياجات سوق العمل. كما أشارت إلى أن تقليص عدد المواد الدراسية المقررة على الطلاب سيساهم في تخفيف الضغوط عليهم ويقلل من الحاجة للدروس الخصوصية.

وركزت "الحزاوي" على بعض المواد مثل الجغرافيا التي اعتبرتها خارج المجموع ثم تم إقرارها ضمنه، مما يعيق العملية التعليمية ويؤثر على التراكم المعرفي. كما أشارت إلى أن مادة التربية الدينية تثير جدلاً بين أولياء الأمور، داعية إلى رفع درجة النجاح بها وجعلها خارج المجموع مع زيادة الاهتمام بها في مراحل التعليم السابقة.

وفيما يتعلق بتوقيت طرح النظام، تساءلت الحزاوي عن سبب الاستعجال في تطبيق النظام قبل تشكيل المجلس الوطني للتعليم والتدريب، مشيرة إلى أن تغيير السياسات التعليمية مع كل وزير يخلق حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور. وأكدت على ضرورة مراجعة منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، الذي أثر سلبًا على فهم الطلاب لأساسيات الفيزياء والكيمياء والأحياء.

ودعت "الحزاوي" إلى ضرورة إعداد المناهج وتدريب المعلمين على النظام الجديد، مؤكدة على أهمية وجود معلمين مؤهلين في المسارات المختلفة مثل المحاسبة، إدارة الأعمال، والبرمجة، مع توفير المعاهد والمعامل اللازمة للتدريب العملي. كما أكدت على ضرورة مشاركة أولياء الأمور في الحوار المجتمعي المزمع عقده قبل تطبيق النظام الجديد لعرض مخاوفهم وتقديم مقترحات للتطوير.

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