شهادة البكالوريا المصرية.. اليوم ثاني جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة النظام الجديد

كتب - أحمد الجندي:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، ثاني جلسات الحوار المجتمعي، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية؛ لمناقشة تطبيق شهادة البكالوريا المصرية.

وتهدف هذه الجلسات إلى طرح النقاش حول مقترح تطبيق نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، الذي تسعى الوزارة إلى تطويره ضمن خططها لتحسين جودة التعليم في مصر.

ويشهد اليوم الثاني من الجلسات حضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي، حيث سيتم مناقشة أبعاد المقترح وأهدافه وآليات تطبيقه.

وتستمر الجلسات في الأيام المقبلة بمشاركة خبراء التعليم وأولياء الأمور والطلاب وغيرهم من الجهات ذات الصلة لتحقيق رؤية متكاملة حول النظام الجديد.

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