وزير التعليم العالي الأسبق: التركيز على "البكالوريا" وحدها قد لا يكون كافيًا لحل مشكلات

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، ضرورة التأنى والدراسة المتعمقة قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد في مصر.

أشار خالد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، إلى أن النظام التعليمي يعاني من تحديات كبيرة تتطلب حلولاً جذرية، موضحا أن نسبة النجاح المنخفضة لطلاب الطب في السنة الأولى، والتي لا تتجاوز 30%، دليل واضح على وجود خلل كبير في مخرجات التعليم الثانوي، وهذا الأمر يستوجب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التعليمية بأكملها، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية.

وشدد وزير التعليم العالي الأسبق على أن زيادة أعداد الفصول الدراسية وتطوير مهارات المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية هي خطوات أساسية لتحقيق نقلة نوعية في التعليم.

وأشار الدكتور حسين خالد إلى أن التركيز على نظام البكالوريا وحده قد لا يكون كافيًا لحل المشكلة، بل يجب معالجتها من جذورها.

ودعا خالد إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق حول نظام البكالوريا الجديد، والاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وأكد الدكتور حسين خالد أن هدفنا جميعًا هو بناء جيل جديد من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل العالمية.