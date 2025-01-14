البكالوريا المصرية.. اقتراح من وزير التعليم السابق بشأن التطبيق: نظام العامين أرهق الأسر

كتب- أحمد الجندي:

دعا الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، وزارة التعليم إلى تطبيق نظام البكالوريا المصرية المزمع تنفيذه العام المقبل لمدة سنة واحدة فقط.

وأوضح "حجازي" أن تطبيق الثانوية العامة بنظام العامين قد سبق تجربته، لكنه أُلغي بسبب الإرهاق النفسي والمادي الذي كان يواجه الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة دراسة أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضي لتفادي التحديات السابقة.

وأكد الوزير السابق على أهمية تحديد عدد المحاولات المتاحة للطلاب، مشيرًا إلى أن تعدد الفرص يخفف من الضغط النفسي عليهم، مع إمكانية السماح بإعادة العام الدراسي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تساهم في تقليل ظاهرة سفر الطلاب للدراسة خارج مصر، خاصة مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية.

وشدد "حجازي" على ضرورة وضع شروط وضوابط واضحة لعدد المحاولات، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتجنب تكرار أزمات التنسيق التي حدثت سابقًا مع نظام التحسين بسبب ارتفاع المجاميع.