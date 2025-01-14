وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بفرصتين سنويًا.. ودخول الاختبار مجانًا لأول مرة

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات للثانوية العامة ستُتاح بفرصتين في كل عام دراسي، موضحًا أن الفرصة الأولى ستكون في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، بينما ستكون الفرصة الثانية في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وأشار "عبد اللطيف" في جلسة الحوار المجتمعي بشأن نظام البكالوريا الجديد، إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة تطوير التعليم التي بدأت منذ عام 2018، لافتًا إلى أن الهدف من النظام الجديد هو عدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان واحد فقط، مع مراعاة الظروف القهرية التي قد يمر بها الطالب، مثل المرض أو الظروف الأسرية.

كما أضاف الوزير أن دخول الامتحان لأول مرة سيكون مجانًا، بينما سيتم فرض رسوم على المحاولات اللاحقة، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم.

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