وظائف جديدة لمعلمي الرياضيات.. تعرف على شروط التقديم والموعد

كتب- حسن مرسي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إطلاق مسابقة لتعيين 22 ألف معلم مساعد لمادة الرياضيات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت نسمة الخطيب، المستشار الإعلامي للجهاز، أن هذه المسابقة تأتي في إطار سعي الدولة لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

ودعت الخطيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، جميع الخريجين المؤهلين للاستفادة من هذه الفرصة وتقديم أوراقهم خلال الفترة المحددة للتقديم، والتي تمتد من 29 يناير حتى 12 فبراير.

وأشارت المستشار الإعلامي لجهاز المركزي للتنظيم إلى أن الشروط المطلوبة تشمل الجنسية المصرية وحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى الحصول على المؤهل العلمي المناسب والتقدير المطلوب.

وأوضحت أنه عقب غلق باب التقديم، يتم تدقيق المستندات، وبعدها يتم الإعلان عن موعد الامتحان عبر الصفحة الرسمية للجهاز، ويتم وضع كود الطلب لمعرفة موقفهم، مؤكدة أن من تتوفر فيه الشروط يتم إخطاره بموعد الامتحان في مركز الإدارة العامة التابع للجهاز في منطقة صلاح سالم.

كما أكدت نسمة الخطيب على أن الامتحان سيكون إلكترونيًا لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار.



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