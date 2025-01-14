البكالوريا المصرية.. وزير التعليم: النظام الجديد يلبي احتياجات سوق العمل

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام "البكالوريا المصرية" الجديد سيتيح العديد من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن البرمجة ستكون من بين المسارات التي ستنال اهتمامًا خاصًا نظرًا لتعدد مجالاتها الفرعية وأهميتها الكبيرة في سوق العمل.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال جلسة حوارية شهدت مشاركة واسعة من المعلمين وممثلي مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، حيث قدم المشاركون مجموعة من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام “البكالوريا المصرية”.

وشملت المناقشات موضوعات تتعلق بنظام الدراسة والمقررات الدراسية، نظم التقييم والامتحانات، القواعد العامة لمجموع الدرجات، وإتاحة المحاولات المتعددة لدخول الامتحانات في المواد المختلفة.

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