تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 ، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، مشددة على أنه لا يوجد اعتذارات عن أعمال الشهادة الإعدادية.

وأوضحت المديريات، أنه لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال الشهادة الإعدادية إلا في حالة الحرمان من أعمال الامتحانات أو وجود مانع قانوني من المشاركة في أعمال الامتحانات .

وأكدت المديريات، على التوقيع بالعلم على كشوف الانتدابات لأعمال الامتحانات فور وصولها للمدرسة وسرعة إرساله صورة بعد التوقيع إلى لجنة الإدارة أو الإدارة التابع لها ويتحمل مدير المدرسة مسؤولية توقيع جميع المنتدبين وإرسال كشف بعد التوقيع منعا لتعطيل العمل وتعطيل انتظام الامتحانات المركز الإعلامي للشهادة الإعدادية .

وشددت المديريات التعليمية، على عدم تمكين أي منتدب للشهادة الإعدادية من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف حيث أنه أثناء اللجنة لا يعتبر على قوة المدرسة وجميع تعاملاته وتوقيعه يكون في اللجنة المنتدب إليها.

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