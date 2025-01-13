وكيل تعليم الجيزة يستبعد مراقب دور لضبطه بهاتف محمول أثناء الامتحانات

يعقد غداً.. تعرف على نماذج امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إدارتي الدقي والعجوزة التعليمية، وذلك لمتابعة سير امتحانات نصف العام 2025.

شملت الجولة زيارة عدة مدارس في إدارات الدقي والعجوزة، منها "مدرسة الشهيد النقيب باسم محسن فاروق"، و"مدرسة أحمد أبو الدهب التجريبية"، و"مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود" في الدقي، و"مدرسة حسن محمد حسن الإعدادية بنين"، "مدرسة محمود عزمى الابتدائية"، و"مدرسة سيد الشهداء الابتدائية" في العجوزة.

وأكد "عطية" خلال جولته على ضرورة الالتزام التام بمعايير الجودة والانضباط، مشدداً على ضرورة الحفاظ على رفع الأعلام الوطنية بشكل دائم في الفصول، بما يعكس روح الانتماء الوطني.

وشدد وكيل تعليم الجيزة على الالتزام التام بتصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي، ومراجعة دقيقة للنتائج لضمان النزاهة، والالتزام بنسب المراجعة المقررة مؤكداً على أهمية توفير بيئة هادئة ومنظمة خلال الامتحانات لضمان الأداء الأمثل للطلاب.

و أصدر "عطية" قرارًا فوريًا باستبعاد أحد مراقبي الأدوار بعد ضبطه وهو يحمل هاتفًا محمولًا أثناء الامتحانات، مخالفًا بذلك القرارات الوزارية.

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