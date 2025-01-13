أولياء الأمور يشتكون من استخدام التابلت في امتحانات نصف العام 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من مشكلات استخدام التابلت المدرسي في امتحانات نصف العام الدراسي 2025، مشيرين إلى تأخر ظهور الامتحانات على الأجهزة وقلة عدد أخصائيي التطوير بالمدارس، مما تسبب في حالة من القلق للطلاب.

وجاءت الشكاوى عبر جروب "حوار مجتمعي في التعليم" والتي منها:

قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم: "يجب الاعتراف بأن التعليم أمن قومي وحق وليس سلعة، كما نص الدستور، وما يحدث الآن يعكس حاجة ماسة لإعادة النظر في نظام التعليم بالكامل".

كما أشار عدد من أولياء الأمور إلى سوء التنظيم داخل اللجان، حيث ذكرت أحد أولياء الأمور أن اللجنة تضم 40 طالبًا (20 من طلاب التعليم العام و20 من طلاب الخدمات) تحت إشراف ملاحظ واحد فقط موضحة، أن عملية توزيع الأكواد والامتحانات شهدت تعقيدًا وتأخيرًا، بالإضافة إلى استبدال التابلت الذي لم يعمل بامتحانات ورقية.

من جانبه، أضاف أحد أولياء الأمور: "اللجان تشهد ضغطًا كبيرًا، ومع وجود ملاحظ واحد فقط وأخصائي تطوير لكل مدرسة، تصبح الأمور صعبة، خاصة مع استمرار الطلاب في عدم الالتزام بتعليمات مسؤولي التطوير".

وطالبت إحدى أولياء الأمور بضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية والبنية التحتية التعليمية، وإطلاق حوار مجتمعي واسع لوضع رؤية تعليمية تمتد لعشر سنوات على الأقل، مؤكدة أن التعليم بحاجة إلى تطوير شامل لضمان جودة العملية التعليمية.