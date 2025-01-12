حقيقة إلغاء التقييمات النهائية للصفَّين الأول والثاني الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء التقييمات النهائية للصفَّين الأول والثاني الابتدائي، والاكتفاء بالتقييمات المبدئية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن ما تم نشره لا أساس له من الصحة، وأنه لم تُصدر أي قرارات بشأن إلغاء التقييمات النهائية للصفَّين الأول والثاني الابتدائي، مؤكدًا أن التقييمات النهائية ستتم في موعدها المحدد دون أي تعديل.

وأضاف المصدر أن الوزارة تواصل تطبيق نظام التقييمات بشكل منتظم وفقًا للجدول الزمني المقرر، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أساس من الصحة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الوزارة.

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