التعليم تكشف سبب اختيار اسم "البكالوريا" كبديل للثانوية العامة

كتب- حسن مرسي:

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن الأسباب وراء اختيار اسم "البكالوريا" كبديل لنظام الثانوية العامة.

أوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة قدمت مقترح نظام البكالوريا باعتباره نظامًا معترفًا به دوليًا، مما يمنح الخريجين القدرة على الدراسة والعمل في الخارج بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن النظام الحالي للثانوية العامة ليس معترفًا به دوليًا.

وأوضح أن قرار تغيير مسمى الثانوية العامة إلى البكالوريا المصرية جاء بسبب اعتراف النظام الجديد دوليًا، مؤكدًا أن شهادة البكالوريا ستكون معترفًا بها على مستوى العالم، حيث تعادل ما يتم دراسته عالميًا.

وأشار زلطة إلى أن المسارات التعليمية التي تم وضعها لنظام البكالوريا تم تنسيقها بناءً على دراسات أجريت على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمركز القومي للبحوث التربوية، بالإضافة إلى آراء وخبرات قدمها استشاريون وخبراء في هذا المجال.

وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو ضمان أن تكون الشهادة معترفًا بها دوليًا، وأن يتمكن الخريجون من الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها، مما يخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كما أضاف أن نظام البكالوريا يتضمن مسارات تعليمية تم وضعها بناءً على دراسات سابقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع كان قد بدأ في فترة وزير التعليم الأسبق طارق شوقي.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن مقترح البكالوريا قد تم الموافقة عليه مبدئيًا من قبل مجلس الوزراء، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي، مما يفتح المجال لمزيد من النقاش حول مستقبل التعليم في مصر.

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