"أمهات مصر": امتحانات مبشرة في أول يوم لصفوف النقل بالفصل الدراسى الأول

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن بداية امتحانات المواد الأساسية لسنوات النقل بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول، جاءت مبشرة في معظم المحافظات.

وأضافت " أحمد" ، في تصريحات صحفية، أن امتحان اللغة العربية لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، جاء في مستوي الطالب المتوسط في أغلب المحافظات التي بدأت الامتحانات اليوم السبت، حيث أكد أولياء أمور أن الامتحان جاء سهلا والوقت كاف للإجابة عن جميع الأسئلة، بالإضافة إلي امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوي الطالب المتوسط عدا بعض النقاط الصعبة.

وشددت مؤسّس اتحاد أمهات مصر، علي أولياء الأمور بضرورة التزام أبنائهم بتعليمات وضوابط الامتحانات وعدم مخالفتها، حرصا علي مستقبلهم، موضحا أن كل مديرية تعليمية تضع التعليمات والضوابط علس صفحاتها الرسمية في الفيسبوك، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وناشدت " أحمد"، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي التركيز في الامتحانات القادمة دون تشتيت، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، حتي يستطيعوا التركيز في امتحاناتهم.

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