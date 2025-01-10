بديل الثانوية العامة.."التعليم": الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية سنة نقل عادية

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصف الأول الثانوي العام في نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه العام الدراسي المقبل يُعتبر سنة نقل عادية، حيث يتم تحديد النجاح والرسوب فيها وفق النظام المتبع حاليًا.

وأوضحت الوزارة، أن هذه السنة تُعد تمهيدًا لشهادة الثانوية العامة، التي تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب في الصف الأول الثانوي سيدرس 7 مواد أساسية، وهي:

- التربية الدينية.

- اللغة العربية.

- التاريخ المصري.

- الرياضيات.

- العلوم المتكاملة.

- الفلسفة والمنطق.

- اللغة الأجنبية الأولى.

بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع هما: اللغة الأجنبية الثانية و البرمجة وعلوم الحاسب.

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