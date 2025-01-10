"أمور مصر": نظام البكالوريا خطوة إيجابية ولكن يجب مراعاة الأعباء المالية للأسر

كتب- أحمد الجندي:

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة أسرية، بالإيجابيات التي يقدمها نظام البكالوريا المصري كبديل للثانوية العامة، والذي تم عرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء موضحة أن النظام الجديد يعالج الكثير من مخاوف الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتيح نظام التحسين فرصة إضافية للطلاب الذين يواجهون ظروفًا طارئة أثناء الامتحانات أو الذين يرغبون في تحسين درجاتهم.

وأكدت "الحزاوي"، في تصريحات صحفية على أهمية أن تكون رسوم التحسين في متناول الجميع لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرة إلى أن أي أعباء مالية إضافية قد تؤثر سلبًا على هذا المبدأ.

تعدد المسارات وتخفيف الضغط على الطلاب

وأثنت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر على هيكل شهادة البكالوريا، حيث يتيح النظام تعدد المسارات للطلاب بما يتناسب مع ميولهم واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل مشيرة إلى أن تقليص عدد المواد الدراسية المقررة على الطلاب سيساهم في تخفيف الضغط عليهم ويوفر وقتًا كافيًا لاستيعاب المقررات الدراسية.

أهمية التربية الدينية ومحاربة التطرف

وفيما يتعلق بإعادة إدراج مادة التربية الدينية كأحد المواد الأساسية في الصفين الأول والثالث الثانوي، وصفت الحزاوي هذا الإجراء بالمحمود، مؤكدة أن تهميش هذه المادة في السابق كان سببًا في ظهور العديد من الظواهر السلبية في المجتمع موضحة أن ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة يساهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة التطرف.

تحديات التطبيق

وأعربت "الحزاوي" عن بعض المخاوف بشأن سرعة تطبيق النظام الجديد، متسائلة عن مدى جاهزية المناهج المطورة للعام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى مدى جاهزية المعلمين للتعامل مع المناهج المعدلة. ووصفت المعلم بأنه "حجر الأساس في أي تطوير".

الحوار المجتمعي

واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الحوار المجتمعي الذي تم الإعلان عنه قبل بدء تطبيق النظام، مشددة على ضرورة مشاركة ممثلين عن أولياء الأمور في هذا الحوار لعرض مخاوفهم وتحفظاتهم لضمان نجاح نظام البكالوريا الجديد وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

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