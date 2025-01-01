مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الرابعة)

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تدريب التأهيل التربوي للدفعة الرابعة من معلمي مسابقة 30 ألف معلم، وذلك بمقر إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وخلال الزيارة، شدد "عطية" على أهمية الالتزام المهني وتطوير الذات، ودعا المعلمين إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب مؤكداً على أهمية دورهم في بناء الأجيال القادمة ومستقبل الوطن.

دعم التدريب والتطوير

أشاد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالجهود المبذولة في تنظيم التدريب، مؤكدًا أن التأهيل التربوي هو الركيزة الأساسية لبناء معلم متميز قائلاً للمعلمين " التعليم رسالة سامية تحملونها على عاتقكم فكل درس تقدمونه اليوم هو بذرة تثمر غدًا قادة ومبدعين".

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