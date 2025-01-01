كيف قضت "التعليم على الكثافة الطلابية بالمدارس في 2024؟

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار جهودها لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير العملية التعليمية، في ظل منظومة تضم أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، مع انضمام ما يزيد عن 700 ألف طالب جديد سنويًا وذلك طبقاً لحصاد الوزارة في 2024.

وأوضحت الوزارة، أن الآليات الاستثنائية التي وضعتها تحت قيادة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل بداية العام الدراسي الحالي جاءت استنادًا إلى الواقع الميداني وبمشاركة جميع أطراف المنظومة التعليمية، كما أسفرت هذه الجهود عن خفض كثافة الفصول الدراسية إلى أقل من 50 طالبًا، بما يوفر بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.

و أكدت الوزارة، أن الآليات الاستثنائية التي استخدمتها وزارة التعليم تم تطبيقها وفقا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية منها؛ نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، كما تم استغلال المدارس الإعدادية هي الأخرى من قبل طلاب المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي أن هذه الآليات نتج عنها انخفاض الكثافات في الفصول الدراسية بنسبة نجاح تفوق 99% واستحداث فصول دراسية بواقع (98744) فصل دراسي، وذلك بالتوازي مع وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.

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