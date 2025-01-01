إجراء عاجل من "المعلمين" بعد التعدي على معلم بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي، تدخلها لحماية حقوق معلم تعرض للاعتداء من قبل طالب وولي أمره داخل مدرسة الكداية الثانوية بمركز أطفيح، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وذكرت النقابة في بيان لها أن الحادثة وقعت عقب قيام المعلم بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، التي تضمنت فصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه.

وأوضحت أن هذا الإجراء أثار غضب الطالب وولي أمره، اللذين قاما بالاعتداء اللفظي ومحاولة الاعتداء الجسدي على المعلم داخل المدرسة.

ووجه نقيب المعلمين، خلف الزناتي، محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق المعلم، وتكليف محامي النقابة الفرعية بمرافقة المعلم أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة.

وأوضح" عبد الله" أن محامي النقابة سيقدم الدعم القانوني الكامل للمعلم لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة الطالب وولي أمره على اعتدائهم داخل الحرم المدرسي.

ومن جانبه، أفاد أيمن كمال، مدير إدارة أطفيح التعليمية، أن الواقعة جاءت نتيجة تطبيق المعلم للقواعد المدرسية، مشددًا على ضرورة احترام هذه القواعد لضمان بيئة تعليمية آمنة.

وأكدت النقابة العامة للمعلمين التزامها بالدفاع عن حقوق المعلمين وتوفير الحماية القانونية لهم في مواجهة أي انتهاكات قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

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