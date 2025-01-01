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وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد

08:43 م الأربعاء 01 يناير 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الف

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كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة المعلمين وأبناء الشعب المصري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وأعرب " عبد اللطيف" عن تمنياته بأن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والبركة والازدهار لمصر، وأن يشهد مزيدًا من الإنجازات والتقدم في مختلف المجالات داعياً الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الجديد
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