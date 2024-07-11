قبل انتهاء الموعد الرسمي.. شروط وضوابط التحويلات بين المدارس 2024-2025

كتب- محمد فتحي:

حددت المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها شروط التحويلات بين المدارس للعام الدراسي المقبل 2024-2025، إذ أن التحويلات تبدأ من المستوى الثاني لرياض الأطفال بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة.

ووفقا للمديريات التعليمية، لا يوجد تحويلات بالمستوى الأول لرياض الأطفال 1 KG، إذ أنه لا يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمدارس العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها.

ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلى مدارس اللغات بنوعيها طبقا لما ورد في القرار الوزاري رقم 285.

وينشر "مصراوي" ضوابط التحويلات بين المدارس الحكومية واللغات 2024-2025 وهي كالآتي:

- يجوز تحويل طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس.

- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيدا صحيحا وبعد استيفاء كافة الشروط، منها سماح الكثافة واجتياز اختبار تحديد المستوى.

- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس إلا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الابتدائية.

- في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة.

- يتقدم الراغب في التحويل بطلب إلى المدرسة طبقا للآتي:

- تحرير استمارة طلب التحويل بحضور ولي الأمر شخصيا.

- 4 صورة شخصية حديثة.

- على المقبولين تقديم بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي 2024-2023 على أن يقوموا بتسديد المصروفات خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويلات.

- 4 استمارات تحويل من المدرسة المطلوب التحويل منها يتم اعتمادهم من المدرسة الرسمية للغات القادم منها إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بديوان عام المديرية ويتم تسليم ورقتين منهم.

أما عن الضوابط التي وضعتها الوزارة لتحويل الطلاب من المدارس جاءت كالآتي:

- ٦ استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين.

- ٢ صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب والتأكد منها.

- توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري + صورة منه.

- قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من الأب + صورة منهما.

- إقرار تحويل على القائم بالتحويل+ صورة منه.

- تقوم المدرسة المحول إليها الطالب بتجميع طلبات التحويل وعمل كشف مجمع بها من أصل وصورة وإرسال إلى الإدارة لاعتمادها من لجنة التحويلات ثم استلامها فيما بعد.

- يرفق مع كل طلب تحويل صورة من استمارة التحويل، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب، أو صورة من التوكيل الخاص، أو من قرار الولاية التعليمية للقائمين بالتحويل وصورة من إقرار التحويل.

يذكر أن المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة شددت على أن تبدأ التحويلات بين المدارس بداية من 1 يوليو لمدة شهر ونصف حتى 15 أغسطس 2024، طبقا للكتاب الدورى رقم 40.