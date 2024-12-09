تحتوي على 4 أسئلة.. تعرف على مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية ستضم أسئلة موضوعية ومقالية حسب القرارات الوزارية، يجيب عليها الطلاب جميعاً، على أن تكون درجات الورقة الامتحانية من (30) درجة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- الزمن المخصص للامتحان ( ساعة ونصف)، على أن تتيح الورقة الامتحانية فرصة للمراجعة.

- المعلومات الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان ( الأرقام- الإحصائيات- التواريخ-) ليست أهدافاً اختبارية.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها،( حجم الخط- نوع الخط- المسافات بين السطور- الهوامش- العناوين- تعليمات الأسئلة- جودة الطباعة- الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

