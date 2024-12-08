نقيب المعلمين لمصراوي: نطالب التعليم بتنفيذ التوجيه الرئاسي بتعيين 30 ألف معلم سنوياً -(حوار)

كتب- أحمد الجندي:

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أن مشكلة سد عجز المعلمين في مصر تعتبر من القضايا الصعبة التي لا يوجد لها حلول سريع خاصة أن العجز وصل إلى 450 ألف معلم، ويخرج للمعاش ما بين 4 إلى 6 آلاف معلم للمعاش شهريًا.

وأوضح " الزناتي"، في حواره مع مصراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدر قرارًا بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهو ما يعني تعيين 90 ألف معلم على مدار ثلاث سنوات، إلا أنه رغم مرور ثلاث سنوات، تم تعيين حوالي 30 ألف معلم فقط.

وإلى نص الحوار..

- كيف يمكن حل مشكلة سد عجز المعلمين؟

- من الممكن سد العجز في المعلمين من خلال تعيين معلمي الحصة أو المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، بشرط أن يكون المعلم مؤهلاً وليس موجهًا أو مدير إدارة، مشيراً إلى أن سعر الحصة الحالي 50 جنيهًا غير كافٍ، مما يؤدي إلى عدم استمرارية المعلمين في هذا العمل و نطالب وزارة التربية والتعليم تنفيذ التوجيه الرئاسي بتعيين 30 ألف معلم سنويًا على مدار 5 سنوات، لأن العدد الذي يتم تعيينه سنويًا أقل كثيرًا من المطلوب.

- بعض أولياء الأمور لديهم تساؤلات بشأن المواد التي خرجت من المجموع، ما رأيك؟

تطوير الثانوية الجديد، يستهدف التخفيف على الطلاب مع التركيز على المحتوى وجودة التدريس من خلال توفير معلمين أكفاء، وأؤكد ضرورة الاهتمام بتوفير تدريبات حقيقية لكافة المعلمين بشكل دوري، كما أن قرارات الوزير بخصوص دمج مواد وإلغاء أخرى أو استبعادها من الإضافة لمجموع طلاب الثانوية العامة.

وأود أن أشير إلى أن النقابة تشاورت مع وزير التعليم، بعد هذه القرارات لبحث أفضل الطرق لتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين الذين يدرسون مواد خرجت من المجموع، وتم بعدها فتح تغيير المسمى الوظيفي، واختيار المواد التى يرغبون فى تدريسها، حتى يتحقق لديهم الرضا الوظيفي لاستقرار العملية التعليمية، باعتبار المعلم العمود الفقري لأي عملية تطوير، لأن تحقيق الأهداف المطلوبة لن يأتي إلا بتهيئة الأجواء المناسبة للمعلم ليؤدي رسالته في طمأنينة.

- ما الدور الذي تقوم به النقابة للاهتمام بمشكلات المعلمين؟

النقابة تقوم بدور من خلال عدة آليات تهدف إلى الدفاع عن حقوقهم وحل المشكلات حيث تم إنشاء غرفة العمليات لتلقي الشكاوى من خلال إبلاغ المعلمين عن المشكلات الذين يتعرضون لها سواء من قبل أولياء الأمور أو الطلاب الكبار.

- ما هي الامتيازات التي تقدمها النقابة للمعلمين؟

قدمت النقابة مجموعة من الامتيازات التي تهدف إلى دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية منها زيادة مستحقات صندوق الزمالة حيث تم رفع المبلغ الذي يحصل عليه المعلمون من صندوق الزمالة من 13 ألف جنيه إلى 42 ألف جنيه حاليًا، والمبلغ سيزيد مع بداية العام الجديد، كما تصرف النقابة إعانات صحية للمعلمين تصل إلى 20 ألف جنيه تمنح لأصحاب 13 مرض من الأمراض المستعصية بناء على تقرير طبي من مستشفى حكومي وعدد من المستندات يتم فحصها من قبل لجنة متخصصة.

- وماذا عن صندوق الزمالة للمعلمين؟

يُوفر الصندوق دعمًا ماليًا للمعلمين عند التقاعد أو في حالات محددة، مما يعزز من أمانهم المالي، كما يساهم في تقديم منح أو إعانات استثنائية في الحالات الطارئة.

- ما الإعانات التي تقدمها نقابة المعلمين لـ "المعلم" حال وفاته في حادث؟

في حال وفاة المعلم نتيجة لحادث، تقدم نقابة المعلمين مجموعة من الإعانات والمستحقات المالية لدعم أسرة المعلم المتوفى تحتوي على إعانة فورية تُقدر بـ 40 ألف جنيه للمعلم المتوفي نتيجة حادث مع 42 ألف جنيه من صندوق الزمالة، إذا توفي المعلم في حادث، فإن مجموع المبالغ التي يحصل عليها أهله يصل إلى 82 ألف جنيه.

- ما الامتيازات الاجتماعية التي تقدمها النقابة للمعلمين؟

تنظيم رحلات العمرة والحج: حيث أنه لأول مرة، تقوم النقابة بتنظيم رحلة عمرة سنويًا للمعلمين، كما يتم الإعلان عن التقدم للحج لأول مرة هذا العام.

- ماذا عن صندوق رعاية المدرسين؟.. وهل يقدم قروضاً للمعلمين؟

صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم سوف يكون له دورًا كبيرًا في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم من خلال اللوائح التنفيذية التي تنظم تلك الامتيازات، ويجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق لتحديد الخدمات والامتيازات التي سوف يصرفها الصندوق للأعضاء.

- ما دور نقابة المعلمين في معركة رفع الوعى خاصة أن المعلم هو من يؤثر في الطلاب؟

نظمنا حتى الآن 111 دورة تدريبية للمعلمين بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية في كل محافظات مصر، لأننا نؤمن أن المعلم هو عماد المجتمع، ويجب ان يكون لديه وعي كبير بالقضايا الوطنية، لما له من عظيم الأثر على طلابه في تشكيل وعيهم و وجدانهم وشخصياتهم، وتستخدم تقنية الفيديو كونفرانس للوصول بالمحاضرات إلى المعلمين فى كل مكان، ومستمرين في ذلك، حول استراتيجيات الأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناعة القرار، وغيرها من الدورات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي و مجابهة الأفكار الهدامة، والعمل على حفظ استقرار الوطن.

- ماهي خطة عمل النقابة حاليا لتطوير التعليم في مصر؟

النقابة دائما تشارك بأفكارها وأوراقها البحثية في كل مناسبة، سواء مع الوزارة او المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، كما شاركت النقابة بقوة في جلسات الحوار الوطني الذي أثمر عن موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وترسيخ المنهج العلمي وتشجيع الابتكار ورسم سياسات التعليم والاهتمام بالمنظومة التعليمية كافة.

- ما أوجه الدعم التى تقدمها القيادة السياسية للمعلمين؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما يسعى إلى دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، في ظل قناعة القيادة السياسية بأن المعلم ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى إقرار ٨.١ مليار جنيه زيادة إضافية لأجور المعلمين خلال الفترة الماضية، وأيضًا 15 مليار جنيه زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما توجد عدة مكتسبات أخرى حصل المعلمين عليها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي:



- إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة.

- دعم مالي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بقيمة نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق.

- زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة ٥٠%

- منح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا.

- منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل ١.٤ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو ٧٠٠ ألف موظف معاون لهم بإجمالي تكلفة تصل إلى ٦.١ مليار جنيه.

- إقرار حافز إدارة مدرسية ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو ٥.٦ مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

- الحفاظ على كرامة المعلم، من خلال تقديم مشروع قانون لتشديد العقوبات على كل من تعدى بالإيذاء النفسي أو البدنى على أحد أعضاء هيئة التدريس أثناء عمله.

كما أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية في بناء المستقبل، وما يمثله من أداة فاعلة في تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به، موضحًا أن المنظومة التعليمية وفي القلب منها المعلم، ليس هدفها التحصيل الدراسي فقط، ولكن لها دور مهم جدا، بالتربية وتعليم القيم والإسهام في بناء الوعي الصحيح لدى الطلاب لمعنى الدولة والحفاظ على استقرارها، والتوعية بالتحديات التي تواجهها، بجانب حسن تعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

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