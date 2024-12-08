تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس.. "أمهات مصر": يقلل الاعتماد على الألعاب الإلكترونية

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميم لعبة الشطرنج على المدارس الحكومية بجميع المراحل قرار جيد جدًّا.

وأضافت عبير أحمد، في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد، أن تعميم لعبة الشطرنج لطلاب المدارس يعتبر أداة تعليمية تُسهم في تطوير المهارات المختلفة لدى الطلاب، وتساعدهم في كيفية التفكير بخطوات وحل المشكلات، بالإضافة إلى تعزيز التركيز والانتباه، مما ينعكس على دراستهم.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر بأن لعبة الشطرنج ليست فقط لعبة ممتعة؛ بل وسيلة فعالة لتطوير مهارات الطلاب الحياتية والأكاديمية، ويمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على الألعاب الإلكترونية؛ خصوصًا إذا تم تعميمها في المدارس.

جدير بالذكر أنه في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت وزارة التربية والتعليم تعميم لعبة الشطرنج على المدارس الحكومية؛ حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بتعميم رياضة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية، من خلال التدريب والمسابقات وتنظيم فاعليات، بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج وإخطار الوزارة بما تم تنفيذه بصدد هذا الشأن.

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