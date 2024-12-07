وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام الحالي، ومناقشة عدد من المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها، ومناقشة الموازنة العامة للخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦.

وجاء ذلك، حسب بيان الوزارة اليوم السبت، بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الأبنية التعليمية، وقيادات ومهندسي الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحب الوزير بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الوزارات والخبراء أساتذة الجامعات، مثمنًا جهود الأبنية التعليمية الواضحة على أرض الواقع، والتي أسهمت وتُسهم في مواجهة تحدي الكثافات الطلابية.

وأوضح عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة ترتكز على بناء الإنسان المصري، وأن يكون الطالب مؤهلًا لسوق العمل، وقادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

واستعرض الوزير الآليات وحلول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم على أرض الواقع بذل العديد من الجهود، لتصل نسبة حضور الطلاب حاليًّا إلى أكثر من ٩٥٪؜ في مختلف مدارس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل من خلال خطة واضحة مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لتوفير العديد من قطع الأراضي لبناء مدارس عليها، وتم استحداث ٩٨ ألف فصل خلال العام الدراسي الحالي من خلال تنفيذ العديد من الآليات والحلول الفنية.

وتابع الوزير: "هدفنا في المرحلة الحالية مواصلة انضباط العملية التعليمية وانتظام الطلاب في الحضور، وتفعيل دور المدارس في التربية والتعلم الحقيقي"، مثمنًا دور هيئة الأبنية التعليمية الذي يعد أحد العناصر الأساسية لحل تحدي الكثافات الطلابية؛ من خلال دراسة أعدتها الهيئة لجميع المحافظات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصلة نجاح انضباط العملية التعليمية بالتعاون مع كل الجهات المعنية وهيئة الأبنية التعليمية، موضحًا أن هناك زيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس سنويًّا؛ بما يقرب من ٧٠٠ ألف طالب في حاجة إلى ١٧ ألف فصل؛ مما يتطلب بذل جهود مكثفة للإبقاء على كثافة الفصول، بما لا يتعدى ٥٠ طالبًا في الفصل.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من عمليات بناء وإحلال وتجديد وإنشاء المدارس، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة العامة للخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والتي تم إعدادها في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وأيضًا في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتضمنة رؤية الوزارة في تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، يرتكز على الاستدامة والإتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والتنافسية العالمية.

وناقش الاجتماع المحاور الأساسية للخطة الاستثمارية للهيئة وتشمل تنفيذ مشروعات الإنشاء والإحلال للفصول، والمشروعات التي يتم استكمال تنفيذها العام المقبل ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، والمشروعات الجديدة المقرر طرحها، وتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تتيح رابط التقديم لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025

انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تعرف على الضوابط

تطبيق نظام البوكليت بالشهادة الإعدادية 2025.. التعليم تكشف التفاصيل