تعليق أولياء الأمور على قرار التعليم بـ"تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي"

كتب- أحمد الجندي:

اعتبر فريق من أولياء الأمور أن التقييمات تُسهم في تطوير مهارات الأطفال الأساسية مثل القراءة والكتابة، وتمكّن أولياء الأمور من متابعة مستوى أبنائهم التعليمي ومعالجة نقاط الضعف مبكرًا.

وقال أحد أولياء الأمور: "هو فين المشكلة إن الطلاب يحضروا؟.. المدارس موجودة علشان الطلاب يتعلموا، والتقييمات والواجبات بتشجيعهم على الالتزام".

في المقابل، عبّر آخرون عن قلقهم من أن التقييمات قد تفرض عبئًا نفسيًا على الأطفال في هذه المرحلة العمرية الصغيرة. إحدى أولياء الأمور قالت: "مشكلتنا مش مع الحضور، لكن لما الأطفال يروحوا المدرسة وما يكونش فيه مدرسين ولا شرح، اليوم كله بيضيع على حصة واحدة".

من جهتها، أكدت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف "تحيا مصر"، على أن فكرة إجراء تقييمات شفهية للأطفال في الصف الأول والثاني الابتدائي تعد خطوة مهمة لتحفيز الأطفال على التعلم معتبرة أن ذلك يساعد على اكتساب مهارات القراءة والكتابة والتفكير بشكل صحيح.

وأوضحت " أبو غالي" في تصريحات لمصراوي، أن التركيز على التقييمات يساعد في تحقيق أهداف تعليمية أكثر استدامة بدلاً من الاعتماد على الأنشطة والرسم واللعب فقط لافتة إلى أن القرارات المتعلقة بالتقييمات كان يجب أن تُطرح خلال الإجازات الصيفية، قبل بداية العام الدراسي، لإتاحة الوقت لأولياء الأمور للاستعداد.

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