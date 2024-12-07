مؤسس " أولياء أمور مصر" تُشيد بقرار التعليم بوجود تقييمات للصف الأول والثاني الإبتدائي

كتب- أحمد الجندي:

تحدثت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة أسرية، عن أهمية قرار إجراء التقييمات للصف الأول والثاني الابتدائي، مشيرة إلى أن القرار يُعتبر خطوة إيجابية تتيح لأولياء الأمور التعرف على مستوى تحصيل أبنائهم الدراسي، مما يساعدهم على تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تحسينها.

ضعف مهارات الكتابة والقراءة جعل وجود التقييمات أمراً مهماً

وأوضحت " الحزاوي" في تصريحات لمصراوي، أن ضعف مهارات القراءة والكتابة الذي ظهر في السنوات الماضية جعل وجود مثل هذه التقييمات مطلبًا أساسيًا من ائتلاف أولياء الأمور.

توقيت التقييمات يتعارض مع انتهاء امتحانات المراحل الأكبر

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أنه هناك بعض التحفظات على هذا القرار من قبل أولياء الأمور عن توقيت التقييمات يشكل فصل الشتاء تحديًا كبيرًا، حيث تزيد معدلات الإصابة بنزلات البرد بين الأطفال، كما يتعارض توقيت التقييمات مع انتهاء امتحانات المراحل الأكبر وبدء الإجازات وقد يخلق هذا صعوبة في إقناع الأطفال بالمذاكرة.

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