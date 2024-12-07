بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المدارس الثانوية عن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى 2024/2025 بالتزامن مع بدء توزيعه بالمدارس.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسى 2025

ووجهت المدارس الثانوية، طلاب الصف الأول الثانوي، بتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت وهي كالتالي:

- إقرار استلام التابلت (موجود بالمدرسة).

- أصل وصل تأمين التابلت من البريد+ 2 صورة منه.

- 3 صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من وصل المصروفات.

- صورة من بطاقة ولي الأمر سارية.

- فايل شفاف بلاستيك أو دوسية كبسولة.

إقرار استلام تابلت لطلاب الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والرسمية 2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة توقيع الطالب وولي أمره على إيصال استلام التابلت والذي جاء نصه كالآتي:

أقر أنا ولي أمر الطالب بأن نجلى قد تسلم جهاز الحاسب اللوحي (تابلت - مسلسل رقم IMEI )، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحددها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته في حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

كما أتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلى بالمرحلة الثانوية بأى سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تتيح رابط التقديم لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025

انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تعرف على الضوابط