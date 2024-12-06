كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي

وأوضحت الوزارة، أن النهاية الكبرى لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع (15 درجة لكل فصل دراسي)، كما أن النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة، والنهاية الصغرى للمادة 30 درجة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- ليس الفصل الدراسي نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعيين معاً للفصل الدراسي الثاني.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

- زمن الاجابة ساعتان للورقة الامتحانية.

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