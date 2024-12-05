"التعليم" تقرر منع تسليم التابلت المدرسي إلا بعد دفع قيمة التأمين

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن تسليم أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت، أنه بناءاً علي التعليمات الصادرة من رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بالتأكيد علي عدم تسليم التابلت المدرسي للطلاب إلا بعد دفع قيمة التأمين التي سبق وأن حددتها الوزارة مع إرفاق أصل إيصال الدفع مع إقرار استلام الجهاز اللوحي (التابلت).

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2024

- إيصال تأمين التابلت بـ105 جنيهات، و2 صورة منه.

- صورتين من شهادة ميلاد الطالب.

- صورتين بطاقة ولي الأمر.

- صورة شخصية للطالب.

- حافظة شفافة بكبسولة بعد الانتهاء من تجهيز الأوراق المطلوبة.

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