لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مواصفات امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي

05:00 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي (علمي) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وتوزيع الأسئلة وضوابط الامتحان.

مواصفات امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي علمي

وأكدت الوزارة أن الورقة الامتحانية لا تتضمن المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان (مزيد من المعرفة) كما أن نوعيات الأسئلة ( الاختيار من متعدد، والمقالية القصيرة).

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تستوفي الورقة الامتحانية (المرحلة- الصف - المادة - الزمن - الدرجة - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - الهوامش - المسافات بين السطور - العناوين - تعليمات الأسئلة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية - جودة الطباعة.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تتيح رابط التقديم لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025

انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تعرف على الضوابط

جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول والثاني الثانوي بمدارس الجيزة

تطبيق نظام البوكليت بالشهادة الإعدادية 2025.. التعليم تكشف التفاصيل

الضوابط العامة للورقة الامتحانية مواصفات امتحان مادة الفيزياء مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي تفاصيل امتحان مادة الفيزياء وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد تقييمات منتصف العام لأولى وثانية ابتدائي - تعرف على الضوابط

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد