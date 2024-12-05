كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي (علمي) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وتوزيع الأسئلة وضوابط الامتحان.

مواصفات امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي علمي

وأكدت الوزارة أن الورقة الامتحانية لا تتضمن المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان (مزيد من المعرفة) كما أن نوعيات الأسئلة ( الاختيار من متعدد، والمقالية القصيرة).

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تستوفي الورقة الامتحانية (المرحلة- الصف - المادة - الزمن - الدرجة - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - الهوامش - المسافات بين السطور - العناوين - تعليمات الأسئلة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية - جودة الطباعة.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

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