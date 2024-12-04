نتيجة التنسيق الثالث لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة التنسيق الثالث للقبول بالصف الأول لرياض الأطفال في المدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2024/2025.

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم إعلان التنسيق الثالث لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسي الحالي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الاستعلام عن النتيجة

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط اضغط هنا.

- البحث باستخدام الرقم القومي للطالب.

الخطوات المتبعة بعد قبول الطالب

وأوضحت المديرية أنه عند قبول الطالب يتم اباع الخطوات التالية:

- طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم من الموقع.

- تقديمهما مع باقي الأوراق المطلوبة للمدرسة المقبول بها الطالب.

إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة في المدرسة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.



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