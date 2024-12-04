مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية لأولى وثانية إعدادي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وتوزيع الأسئلة وضوابط الامتحان.

مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول والثاني الاعدادي

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة بالورقة الامتحانية تتنوع ما بين أسئلة موضوعية بنسبة 30% والأسئلة المقالية القصيرة بنسبة 70%.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان( الخرائط- الجداول- الرسوم البيانية) واضحة وسليمة علمياً وفنياً.

- المعلومات الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن (الأرقام- الإحصائيات- التواريخ) ليست أهدافاً إختبارية.

- الزمن المخصص للإمتحان لصفوف المرحلة الإعدادية ساعتين.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



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