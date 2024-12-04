بالفيديو.. شرح مادة اللغة العربية "توماس إديسون" للصف الثاني الابتدائي مع أشطر

كتب-أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الأربعاء، عن شرح مادة اللغة العربية "توماس إديسون" للصف الثاني الابتدائي.

" التعليم": فتح باب التسجيل لمراقبي ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، بِشأن إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك في امتحانات الثانوية العامة 2025 كمراقبين ورؤساء لجان، وذلك بعد موافقة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين، للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتيسير عملية التوزيع على المتقدمين.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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