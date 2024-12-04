اختبارات شهر نوفمبر 2024.. شكاوى من تعنت بعض المدارس في تصوير أوراق الامتحانات

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تلقت عدة شكاوى من أولياء الأمور تتعلق بتعنت بعض المدارس في تصوير ورق امتحانات شهر نوفمبر 2024، بسبب ضعف إمكانيات المدرسة وعدم قدرة بعض الطلاب على دفع تكلفة الطباعة.

وأضافت "الحزاوي"، في تصريحات إلى مصراوي، أن الشكاوى تشير إلى الالتزام بكتابة 3 نماذج من الأسئلة على السبورة لكل مادة، وهو ما شكل ضغطًا على المعلمين والطلاب معًا، حيث اضطر الطلاب إلى نسخ الأسئلة من السبورة وحلها في وقت محدود خلال الامتحان.

وقالت إحدى أولياء الأمور: المدرسة بجد مافيهاش ميزانية لتصوير الورق والمدرس مُكلف بكتابة 3 نماذج على السبورة، فطبعًا التصوير هو الحل الأسلم، والمدرسين تعبوا من كتر الامتحانات والتصحيح والمتابعات كل يوم، ومركزين فقط على التقييمات والكراسات ورصد الدرجات.

وأضافت أخرى: اللي حصل انهم بيكتبوا نموذج واحد لكل الأولاد، وحد من الأولاد هو اللي بيكتب، وطبعًا الخط مش واضح، ولما الأولاد يطلبوا من المدرس يكتب بنفسه، بيرفض ويقول مش المادة بتاعتي.

وتساءلت ثالثة: هل من حق إدارة المدرسة أن تتعنت في عدم تصوير ورق الامتحان للطلاب اللي دفعوا فلوس التصوير بحجة أن الفصل كله مدفعش؟ وهل من المعقول المدرسين مش هما اللي بيكتبوا الامتحان وبيخلوا طالب يكتب؟.. الكلام ده في أولى إعدادي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد أصدرت قرارًا بأن يكون تصوير الامتحانات مسؤولية الإدارة التعليمية، ولا يجب على المدارس تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية في هذا الصدد.

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