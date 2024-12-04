امتحانات نوفمبر 2024.. شكاوى من توقيت الاختبارات والظروف الجوية

كتب أحمد الجندي:

كشفت أميرة يونس، مؤسس جروب "مصر والتعليم"، أبرز شكاوى أولياء الأمور بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2024.

وقالت "يونس"، في تصريحات إلى مصراوي، إن هناك شكاوى من تأثير توقيت اختبارات شهر نوفمبر 2024 على الطلاب؛ حيث أن هذا الوضع يجعل الطلاب يبذلون جهدًا إضافيًا لإعداد أنفسهم للامتحانات، خاصة مع الحاجة لمراجعة الدروس في أوقات ضيقة.

تزايد الضغط على الطلاب

أوضحت مؤسس جروب "مصر والتعليم"، أن الامتحانات التي تُجرى خلال اليوم الدراسي تؤدي إلى تقليص الوقت المخصص للشرح والدروس، مما يزيد من الضغط على الطلاب الذين يحاولون التوفيق بين التحضير للامتحانات واستكمال دراستهم اليومية.

وسلطت الضوء على التحديات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى معاناة الطلاب في العديد من المناطق مثل الإسكندرية والتي شهدت أجواءً باردة وأمطارًا غزيرة مع بداية الامتحانات، موضحة أن هذه الظروف جعلت التنقل صعبًا على الطلاب وأولياء الأمور، مما أضاف عبئًا جديدًا على العملية التعليمية.

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