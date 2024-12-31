موعد تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي "الترم الثاني"

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي الحالي في الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025.

وشددت على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التقييمات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم في الصفوف الأولى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

اقرأ أيضاً:

إضافة اللغة الأجنبية الثانية لمجموع الثانوية العامة.. "التعليم" تكشف الحقيقة

"التعليم" تعلن عن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2025