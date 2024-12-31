"التعليم": زيادة زمن العام الدراسي والحصص لرفع كفاءة التدريس بنسبة 33%

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بهدف تحقيق التوازن بين زمن التدريس والمحتوى المعرفي للمناهج.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم تمديد الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، كما تم زيادة زمن الحصة الدراسية من خلال إضافة 5 دقائق لكل حصة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، مما انعكس إيجابيًا على جودة التعليم وتوفير وقت إضافي لاستيعاب المناهج وتحقيق نواتج التعلم.

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