"التعليم": تطوير مناهج المرحلة الإعدادية وربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي في 2024

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية وفقًا لنظام التعليم الجديد، مع التركيز على المفاهيم الكبرى بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطوير المناهج بالتعاون مع لجنة وطنية تضم أساتذة جامعات، ووفقًا للمعايير الدولية التي تهدف إلى معالجة القضايا المعاصرة وتحقيق التوازن بين المعرفة النظرية والمهارات العملية.

ربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في خطوة مبتكرة لتسهيل عملية التعلم، تعاونت الوزارة مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات لوضع QR-Codes داخل الكتب المدرسية، حيث يتيح هذا الكود للطلاب الوصول إلى محتوى رقمي إضافي يعزز من تعلمهم، ويشمل:

المحتوى الرقمي الخاص بكل درس.

قناة مدرستنا.

بنوك الأسئلة والملخصات والمفاهيم، التي تعتبر بديلاً للكتب الخارجية.

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