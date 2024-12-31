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"التعليم" تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. والشهادة الإعدادية

06:18 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتبت - أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث تقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 14 يونيو 2025.

كما سيتم عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وذلك بدءًا من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

ووفقًا لخطاب رسمي من الوزارة موجه إلى المديريات التعليمية، فإن امتحانات المواد خارج المجموع، مثل المواد العملية والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل، ستعقد بدءًا من يوم الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025، تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ستعقد من السبت 31 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو 2024، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من السبت 26 يوليو 2025.

أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، فستكون من الأحد 3 أغسطس 2025.

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