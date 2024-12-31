ماذا سيستفيد تلاميذ الصفوف الأول والثاني الابتدائي من التقييمات؟.. خبير تربوي يوضح

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر عاشور، الخبير التربوي، إن التقييمات المبكرة لتلاميذ الصفوف الأول والثاني الابتدائي، رغم التحديات التي قد تواجهها، توفر فوائد مهمة عند تطبيقها بشكل صحيح كالكشف المبكر على الأطفال الذين لديهم صعوبات في القراءة والكتابة مما يفيد في معرفة الأسباب وعلاجها بشكل سليم.

فوائد التقييمات المبكرة

وأوضح "عاشور" أن من أبرز فوائد التقييمات المبكرة هي:

- تأهيل الطفل لاختبارات المراحل اللاحقة، مما يُجنب الأطفال رهبة الامتحانات في المستقبل.

- زيادة التزام أولياء الأمور بمتابعة حضور أطفالهم للمدرسة، خاصة أن الحضور أصبح شرطًا أساسيًا للنجاح.

- ضمان اكتساب المهارات الأساسية، مثل القراءة والكتابة، التي تُعتبر أساسًا لبناء المعرفة في المراحل التعليمية المقبلة.

- توفير معلومات للآباء لاتخاذ قرارات تعليمية صحيحة، مثل نقل الطفل إلى مدرسة أخرى أو تغيير نظامه التعليمي إذا دعت الحاجة.

- تعزيز الألفة بين الطفل والمدرسة، مما يُساعد على ترسيخ الالتزام بالحضور والانخراط في البيئة التعليمية.

- تحقيق العدالة وتقدير الجهود، من خلال مكافأة التلاميذ بناءً على مستوى اجتهادهم.

- اكتشاف المواهب المبكرة لدى الأطفال والعمل على تنميتها.

وأضاف الخبير التربوي، أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب مراعاة بعض الأمور أثناء التقييمات، مثل:

- الابتعاد عن الأسئلة المعقدة، والاكتفاء بأنواع بسيطة كاختيار من متعدد وصح أو خطأ.

- عدم مقارنة الأطفال ببعضهم، ومكافأة الجميع على اجتياز التقييمات.

- خلق أجواء مبهجة في الفصل أثناء الامتحانات، مثل التزيين.

- التأكد من أن معلمة الطفل هي من تُشرف على التقييم لتوفير الألفة والراحة النفسية.

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