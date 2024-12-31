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لماذا لم يتم الاستعانة بمعلمي الحصة في أعمال الامتحانات؟

02:00 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات، يمنع مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس من المشاركة في أعمال الامتحانات بناء علي اعتماد الوزير في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يستعان بمعلمي الحصة فى أعمال الامتحانات لعدم وجود مسئولية قانونية عليهم، مشيرة إلى أنه عندما صدر الكتاب الدوري بشأن تيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص المستعان بهم للعمل بالحصة لم يتم الإشارة إلى مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس في أعمال الامتحانات".

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ اللازم نحو سرعة التنبيه علي المختصين بالمديرية التعليمية بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس بأعمال الامتحانات بناء علي اعتماد الوزير في هذا الشأن".

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وزارة التربية والتعليم الاستعانة بمعلمي الحصة أعمال الامتحانات سد العجز في هيئات التدريس
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