نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارات مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 حيث يعقد امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر.

شكل نموذج اختبارات مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025



وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة جوانب منها:

أولاً: التعبير.

ثانياً: القراءة.

ثالثاً: النصوص.

رابعاً: النحو.



خامساً: الخط.

سادساً: الإملاء.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.



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