مديريات تعليمية تقرر 4 نماذج أسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

وجهت بعض المديريات التعليمية بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام النماذج الامتحانية المتعددة، إضافة إلى عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت وهو دمج ورقة الأسئلة والإجابة معا، إضافة إلى تطبيقها بنظام الورقتين الأسئلة والإجابة.

توجيهات جديدة بامتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنه وفقًا لتوجيهات وكيل الوزارة بشأن تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءاً على التعليمات الصادرة من مستشاري عموم المواد الأساسية بالوزارة، تطبق امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا ولكن بنظام الأربع نماذج للأسئلة في اللجنة، حيث وجهت المدارس التي سيتم عقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بها ، لعمل 4 أختام لكل لجنة بحجم 2×2 سم وذلك لختم كراسات إجابة الطلاب ( نموذج أ - نموذج ب - نموذج جـ - نموذج د.



جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادى بالجيزة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 كالتالي:

- السبت 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الاثنين 20 يناير: امتحان الجبر والاحصاء والهندسة.

- الثلاثاء 21 يناير: امتحان اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: امتحان العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

اقرأ أيضاً:

إضافة اللغة الأجنبية الثانية لمجموع الثانوية العامة.. "التعليم" تكشف الحقيقة

"التعليم" تعلن عن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2025