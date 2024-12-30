وكيل تعليم الجيزة يفتتح مركز الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة الدقي

كتب- أحمد الجندي:

افتتح سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مركز الموهوبين والتعلم الذكي ، بمدرسة الشهيد أحمد أبو دهب الرسمية المتميزة للغات بإدارة الدقي في خطوة تهدف إلى دعم الطلاب المتميزين وتحفيز مهاراتهم الإبداعية.

وأوضح " عطية" أن افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي يعكس رؤية عميقة تُترجم إلى أفعال تستهدف دعم الطلاب المتميزين وتحفيز عقولهم النابغة قائلاً: "إن هذا المركز يُجسّد طموحنا في تنمية أجيال تحمل راية الوطن بفخر وإبداع. نسعى بكل طاقتنا إلى بناء جيل واعٍ ومبدع يُسهم في تحقيق نهضة مصر التعليمية."

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطت دفعة قوية لتطوير التعليم في مصر حيث أصبح التركيز على اكتشاف المواهب وتنميتها محورًا رئيسيًا في العملية التعليمية، بهدف تحويل كل طالب إلى طاقة أمل وإبداع تُضيء المستقبل.

متابعة مسابقة سجل 26:

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة زيارته بمتابعة دقيقة لمسابقة سجل 26 على مستوى الإدارة للصف الثالث الابتدائي حيث أُقيمت المسابقة تحت إشراف التعليم الابتدائي، وشملت اختبارًا عن مخارج الحروف والأصوات، إلى جانب إملاء يُعزّز مهارات القراءة والكتابة.

وأشاد " عطية" بالتنظيم الدقيق للمسابقة، وأثنى على الجهود المبذولة لتحسين أداء الطلاب كما وجّه بتكثيف التدريبات والدعم المستمر لتحقيق التفوق في مهارات اللغة.

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