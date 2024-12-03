"أمهات مصر" يدعو لدعم ذوي الإعاقة في يومهم العالمي

كتب- أحمد الجندي:

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، رسالة تقدير لأبناء وبنات ذوي الهمم وأولياء أمورهم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به يوم 3 ديسمبر من كل عام.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

أكدت عبير أحمد، في بيان، الدور الكبير لأمهات الأطفال من ذوي الإعاقة في تمكينهم ودمجهم بالمجتمع، مشيرة إلى أهمية احتضانهم ودعمهم بكل حب وتقبل.

وقالت: أمهات أبنائنا من ذوي الإعاقة يلهموننا بشجاعتهم وصمودهم، ويثبتون لنا أن الإصرار هو مفتاح تحقيق الأحلام.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ذوي الإعاقة، من خلال توفير بيئة تعزز من دمجهم في مختلف المجالات، مع التأكيد على أن ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا ومؤثرًا في نسيج المجتمع المصري.

واختتمت عبير أحمد، رسالتها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم هؤلاء الأبطال، ودعت المجتمع لمزيد من التعاون والتضامن لتحقيق أحلامهم وضمان مساهمتهم الفعالة في بناء مستقبل أفضل.

ويُعد اليوم العالمي لذوي الإعاقة مناسبة سنوية أقرتها الأمم المتحدة منذ عام 1992، ويهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة والدعوة لتصاميم شاملة تدعم حقوق ذوي الإعاقة.

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